ريال مدريد يقترب من ضم منافس بنزيمة

أكدت صحيفة ماركا أن اللاعب الصربي الدولي لوكا يوفيتش أصبح رسميا بحوذة نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني والذي حول إعارة اللاعب لشراء بدفع 8 ملايين يورو لنادي بنفيكا البرتغالي.

ريال مدريد توصل لاتفاق من أجل التعاقد مع اللاعب الصربي مقابل 70 مليون يورو في الصيف المقبل وينتظر الاعلان عن الصفقة عقب توديع مسابقة الدوري الأوروبي.

وساهم في توصل ريال مدريد لاتفاق مع إينتراخت فرانكفورت قرار اللاعب بتفضيل النادي الأبيض الإسباني على حساب برشلونة ليصبح يوفيتش المرشح لمنافسة كريم بنزيمة في خط المقدمة.

اللاعب البالغ من العمر 21 عاما هو ثاني هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 17 هدفا كما سجل 8 أهداف وصنع في الدوري الأوروبي بالموسم الجاري.