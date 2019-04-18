زيدان يطلب التخلص من 5 لاعبين

طلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إدارة ناديه بالتخلص من 5 لاعبين بنهاية الموسم الحالي. زيدان يرى أن الفريق ليس بحاجة إلى الخماسي ماركوس لورينتي لاعب الوسط الدفاعي وثنائي الوسط داني سيبايوس وابراهيم دياز بجانب المهاجم العائد للفريق في الصيف الماضي ماريانو دياز. وينتظر أن يتعاقد ريال مدريد مع الثلاثي لوكا يوفيتش وايدين هازارد وبول بوغبا لتعزيز صفوف الفريق بجانب وصول رودريغو غوس وايدير ميليتاو. ومن المؤكد رحيل الويلزي غاريث بيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

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