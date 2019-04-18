فيديو.. نجم ريال مدريد المنتظر يتألق في البرازيل

بشكل رائع نجح رودريغو غوس في خطف الأنظار بمستوى مميز بتسجيل هدف وصناعة آخر في مواجهة فاسكو داجاما في كأس البرازيل. اللاعب البالغ من العمر 18 عاما انضم لصفوف ريال مدريد بشكل رسمي مقابل 45 مليون يورو قادما من صفوف سانتوس. رودريغو لعب تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر كما خلق فرصتين للتهديف بجانب 89.7% التمريرات الناجحة وقام بخمس مرواغات ناجحة من أصل ثمانية. إليكم الفيديو:

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