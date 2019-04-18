ريال مدريد يحسم ثالث صفقات الصيف

أكدت صحيفة ماركا أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع نادي تشيلسي واللاعب إيدين هازارد من أجل ضم لاعب الوسط البلجيكي.
وطلب تشيلسي من ريال مدريد عدم الإعلان عن ضم هازارد 28 عاما قبل تحديد مصير الفريق في الدوري الأوروبي ومشاركته في دوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل من عدمها.
وسيدفع ريال مدريد 100 مليون يورو من أجل ضم هازارد كثالث صفقة للفريق هذا الصيف.
يذكر أن ريال مدريد تعاقد بالفعل مع الثنائي البرازيلي إيدير ميليتاو ورودريغو غوس مقابل 95 مليون يورو من صفوف بورتو وسانتوس.
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