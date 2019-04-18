إيفرتون يقرب زيدان من تحقيق حلمه!

أكدت صحيفة ماركا أن فشل مانشستر يونايتد في التأهل لدوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل سوف يدفع النادي الإنجليزي للموافقة على رحيل الفرنسي بول بوغبا لصفوف مانشستر يونايتد.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 64 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال الذي يتواجد في المركز الرابع.

ويلعب فريق المدرب أولي غونار سولشاير مواجهة صعبة الأحد أمام ايفرتون على ملعب جوديسون بارك سوف تُحدد بشكل كبير مصير الفريق في الأبطال لاسيما أن مانشستر يونايتد مازال يتبقى له مواجهة شرسة في الديربي أمام مانشستر سيتي.

ويأمل ريال مدريد في حسم التعاقد مع بوغبا مقابل 150 مليون يورو فقط بينما ينتظر النادي الانجليزي 180 مليون يورو للموافقة على رحيل نجمه الأول رغم ظهور اللاعب بشكل متواضع في مواجهتي دور الثمانية من دوري الأبطال الأوروبي أمام برشلونة.