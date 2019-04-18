قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف أبو الخير، اليوم الخميس، في الدعوتين رقمي ١٧١٦ و٤٣٢٣ ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأولمبية المصرية،بشأن إيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لمدة عامين، ومنعه من حضور المباريات، والتوقيع على المكاتبات، وكذلك نقل مباريات
وهو ما يؤكد أن هذه القرارات كانت تصفية حسابات شخصية من رئيس اللجنه الأولمبية، انساق لها رؤساء الاتحادات، وأنها كانت قرارات تعسفية وانتقامية ضد نادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الإداري يُبطل قرارات الأولمبية ضد مرتضى منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.