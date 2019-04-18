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القضاء الإداري يُبطل قرارات الأولمبية ضد مرتضى منصور

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 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف أبو الخير، اليوم الخميس، في الدعوتين رقمي ١٧١٦ و٤٣٢٣ ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأولمبية المصرية،

بشأن إيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لمدة عامين، ومنعه من حضور المباريات، والتوقيع على المكاتبات، وكذلك نقل مباريات
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الفريق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.

 وهو ما يؤكد أن هذه القرارات كانت تصفية حسابات شخصية من رئيس اللجنه الأولمبية، انساق لها رؤساء الاتحادات، وأنها كانت قرارات تعسفية وانتقامية ضد نادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور.

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