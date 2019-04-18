الليلة.. الاتحاد يلتقي الجزيرة في نصف نهائي سوبر السلة

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد نظيره الجزيرة مساء اليوم الخميس على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر في ثالث مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري سوبر السلةللرجال.
موعد مباراة الاتحاد والجزيرة والقنوات الناقلة
تنطلق مباراة الاتحاد والجزيرة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة
حقق الاتحاد الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 68/ 65 بينما نجح الجزيرة في تحقيق الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 69/68، وتغلب بالأمس الفريق السكندري الفوز بنتيجة 74/63 .
ويلتقي الفريقان الأحد المقبل في المباراة الخامسة على صالة الإسماعيلية.
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