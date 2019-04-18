الليلة.. الأهلى يواجه الزمالك في نصف نهائي سوبر السلة

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي نظيره الزمالك على صالة الشباب والرياضة في ثالث مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري سوبر السلة للرجال. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في Advertisements تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة صدى البلد 2. تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة صدى البلد 2. ويدخل الفريقان اللقاء متعادلان حقق الزمالك الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 70/ 64 بينما نجح الأهلي تعديل النتيجة وحقيق الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 77/76. ويتطلع طارق خيري المدير الفني لفريق الأهلي في تحقيق الفوز في المباراة الثانية، بينما يرغب عصام عبدالحميد في الاستفاقة والخروج بالفوز. ويلتقي الفرقان غدًا الجمعة في المباراة الرابعة، ويقابلان الأحد المقبل في المباراة الخامسة والأخيرة.

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