التاريخ يُنصف الزمالك على الإسماعيلي قبل قمة اليوم

يلتقي الزمالك والإسماعيلي، مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
جمع بين الفريقان 103 مناسبات من قبل، حيث حقق الإسماعيلى الفوز فى 31 مباراة، وتعادل فى مثلها، وتلقى هزيمة فى 41
تكون مواجهة اليوم رقم 104 في تاريخ الفريقين، ويدخل الدراويش اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 57 نقطة.
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