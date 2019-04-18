فازت اللاعبة إسراء محمد راضي بالميدالية الذهبية في مسابقة القفز بالزانةفي بطولة أفريقيا للناشئين لألعاب القوى في البطولة الأفريقية التي تقام
بكوت ديفوار.
بينما فازت ياسمين حازم بالميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة.
كانت هذه تفاصيل خبر ذهبية وفضية في بطولة ألعاب القوى للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.