ذهبية وفضية في بطولة ألعاب القوى للناشئين

فازت اللاعبة إسراء محمد راضي بالميدالية الذهبية في مسابقة القفز بالزانة في بطولة أفريقيا للناشئين لألعاب القوى في البطولة الأفريقية التي تقام في بطولة أفريقيا للناشئين لألعاب القوى في البطولة الأفريقية التي تقامبكوت ديفوار. بينما فازت ياسمين حازم بالميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة .

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