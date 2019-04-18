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محمد صلاح يُزين أغلفة الصحف الإسبانية قبل مواجهة برشلونة

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 حسم المربع الذهبي في بطولة ، حيث يواجه ، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره .

 على الجانب الآخر يواجه توتنهام الإنجليزي نظيره أياكس الهولندي، في الدور نصف النهائي.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وليونيل ، نجم برشلونة، أغلفة الصحف الإسبانية قبل اللقاء الذي

يجمع بينهما في نصف النهائي.

 وزين عنوان وصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بصورتي صلاح وميسي، معلقًا عليهما "نصف النهائي القنبلة".

 وأضافت، البارسا وليفربول نصف نهائي الحلم في دوري الأبطال، سحر ميسي ضد الهجوم "الأحمر" السريع الخطى، في صراع يعد بالكثير من الأهداف

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والمتعة. وأشارت "الثلاثي الأحمر يلتقي ميسي في برشلونة وماني وصلاح وفيرمينو يشحذون أهدافهم في الدور قبل النهائي".

ونشرت صحيفة "سبورت"  صورة صلاح وميسي على غلافها صباح اليوم قائلة "نصف نهائي ضخم" .

 تأهل فريق برشلونة على حساب مانشستر يونايتد، بينما تأهل ليفربول على حساب بورتو البرتغالي، وعلى الجانب الآخر تأهل أياكس على حساب يوفنتوس الإيطالي، بينما تأهل توتنهام الإنجليزي على حساب مواطنه مانشستر سيتي.

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