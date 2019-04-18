حسم المربع الذهبي في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ليفربول، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره برشلونة.
على الجانب الآخر يواجه توتنهام الإنجليزي نظيره أياكس الهولندي، في الدور نصف النهائي.
وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وليونيل ميسي، نجم برشلونة، أغلفة الصحف الإسبانية قبل اللقاء الذييجمع بينهما في نصف النهائي.
وزين عنوان وصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بصورتي صلاح وميسي، معلقًا عليهما "نصف النهائي القنبلة".
وأضافت، البارسا وليفربول نصف نهائي الحلم في دوري الأبطال، سحر ميسي ضد الهجوم "الأحمر" السريع الخطى، في صراع يعد بالكثير من الأهداف
ونشرت صحيفة "سبورت" صورة صلاح وميسي على غلافها صباح اليوم قائلة "نصف نهائي ضخم" .
تأهل فريق برشلونة على حساب مانشستر يونايتد، بينما تأهل ليفربول على حساب بورتو البرتغالي، وعلى الجانب الآخر تأهل أياكس على حساب يوفنتوس الإيطالي، بينما تأهل توتنهام الإنجليزي على حساب مواطنه مانشستر سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يُزين أغلفة الصحف الإسبانية قبل مواجهة برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.