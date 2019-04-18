أجيري يمنح المحترفين راحة 10 أيام قبل معسكر منتخب مصر لأمم أفريقيا

اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على منح اللاعبين المحترفين، راحة 10 أيام بعد

انتهاء دورياتهم في أوروبا، قبل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لبطولةكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل في برج العرب بالإسكندرية، ويتخلله مباراتين وديتين استعدادًا للمسابقة القارية.