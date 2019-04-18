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أجيري يمنح المحترفين راحة 10 أيام قبل معسكر منتخب مصر لأمم أفريقيا

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اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على منح اللاعبين المحترفين، راحة 10 أيام بعد

انتهاء دورياتهم في أوروبا، قبل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لبطولة
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كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل في برج العرب بالإسكندرية، ويتخلله مباراتين وديتين استعدادًا للمسابقة القارية.

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