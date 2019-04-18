وزير الرياضة يشهد مؤتمر تعزيز مقتضيات الوطن

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية

انطلاق أعمال مؤتمر تعزيز مقتضيات الوطن السياسية والاجتماعية والذي ينظمه الاتحاد العام لشباب العمال تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.ويناقش المؤتمر قضايا العمال المختلفة المرتبط بتعزيز مقتضيات الوطن السياسية والاجتماعية وحقوق العمال في الدستور وواجبات العمال نحو التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها الأسبوع المقبل.وأكد وزير الشباب والرياضة أن الشباب المصري يمثل الغالبية العظمي من قوام الشعب المصري، مشيراً إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي عناية ورعاية خاصة بالشباب المصري، وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة لها رؤية خاصة بالشباب تتضمن برامج ومشروعات تشمل مختلف النواحي الشبابية الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية وأكد وزير الشباب والرياضة أن الشباب المصري هو العمود الأساسي للتنمية الاقتصادية.وقال وزير الشباب والرياضة أن التنمية التي تمر بها مصر إنما تُعبر عن قيادة سياسية واعية مشيداً بدور القوات المسلحة المصرية في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.وطالب وزير الشباب والرياضة شباب عمال مصر المشاركين بمؤتمر "تعزيز مقتضيات الوطن السياسية والاجتماعية" بضرورة المشاركة الإيجابية الفاعلة بالاستفتاء المقرر على التعديلات الدستورية.من جانبه أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أن عمال مصر هم كلمة السر في الاستفتاء المقرر على التعديلات الدستورية.وقال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبيةإن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها تتضمن العديد من المزايا للعمال والفلاحين والمرأة المصرية.وأكد النائب محمد وهبة الله رئيس اتحاد شباب العمال ترحيبه بقادة العمل الشبابي بالمؤسسة الاجتماعية التي أسسها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر مشيراً إلى أنها هيئة تربوية ذات نفع عام لإعداد شباب العمال إعدادًا يعود على المجتمع بالنفع ثقافيًّا ورياضيا وشبابياً ومن مختلف الجوانب التي تفيد الوطن.ووجه النائب صلاح حسب الله الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على ما يقدمه في المجال الشباب والرياضة معتبراً أن الفترة القليلة الماضية شهدت إنجازات رياضية وشبابية عديدة، وأشار حسب الله أن التعديلات الدستورية هي طوق النجاة للشباب المصري.حضر المؤتمر رمزي هندي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، يوسف ورداني مساعد الوزير للشباب، محمد عبدالقادر مساعد الوزير لمراكز الشباب، محمد حسن معاون الوزير لمراكز الشباب، إيمان عبدالجابر مدير عام الهيئات الشبابية، محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.