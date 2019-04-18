حرص أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، على عقد جلسة معاللاعبين بعد العشاء، أمس الأربعاء، في فندق
إقامة الفريق بالعين السخنة.
شدد أمير خلال الجلسة على أن مباراة الزمالك والإسماعيلي فاصلة، وعليهم أن يقاتلون لاسترداد القمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.