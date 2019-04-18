تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك

حرص أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، على عقد جلسة مع

اللاعبين بعد العشاء، أمس الأربعاء، في فندقإقامة الفريق بالعين السخنة.

شدد أمير خلال الجلسة على أن مباراة الزمالك والإسماعيلي فاصلة، وعليهم أن يقاتلون لاسترداد القمة.