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تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك

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حرص أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، على عقد جلسة مع

اللاعبين بعد العشاء، أمس الأربعاء، في فندق
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إقامة الفريق بالعين السخنة.

شدد أمير خلال الجلسة على أن مباراة الزمالك والإسماعيلي فاصلة، وعليهم أن يقاتلون لاسترداد القمة.

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