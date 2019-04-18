رياضة | الأهلي والزمالك وجها لوجه في قمة السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي والزمالك وجها لوجه في قمة السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة مساء اليوم الخميس أمام نظيره فريق الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

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ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر في ثالث مباراة بين الفريقين في مرحلة «البلاي أوف» بالدور نصف النهائي من البطولة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز بالمباراة الأولى فيما فاز الأهلي في اللقاء الثاني، ويأمل الفريق في الفوز قبل أن يلتقي الفريقان يومي الجمعة والأحد مجددا.