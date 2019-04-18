رياضة | فتحي مبروك يتابع مباريات أكاديمية الأهلي وفرق القطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتحي مبروك يتابع مباريات أكاديمية الأهلي وفرق القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، على متابعة المباريات التي أجريت أمس الأربعاء بين فرق أكاديمية الأهلي وفرق قطاع الناشئين بهدف انتقاء المواهب المميزة من الأكاديمية وضمها للقطاع، مؤكدا أن المباريات كشفت عن وجود عدد كبير من المواهب المبشرة.

وكانت المباريات قد كشفت بالفعل عن وجود عناصر مميزة في أكاديمية الأهلي، حيث أبدى مبروك ومساعده هشام حنفي وجمال السيد وتامر حفني المشرفين على قطاع البراعم إعجابهم بعدد كبير من اللاعبين.

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وقال فتحي مبروك: «اتفقت مع خالد بيبو مدير أكاديمية الأهلي على إقامة هذه المباريات التي كشفت لنا عن وجود الكثير من اللاعبين المميزين في الأكاديمية وسنقوم بضمهم بالفعل.. وهذا هو أفضل استثمار لقطاع الناشئين من خلال استقطاب المواهب المميزة في أكاديمية النادي».

وتابع قائلاً: «انضمام لاعبي الأكاديمية لقطاع الناشئين بالأهلي يطمئن أولياء الأمور بدرجة كبيرة ويعطيهم شعوراً بالمصداقية؛ لأن كل منهم يعي جيداً أن تواجد نجله في أكاديمية الأهلي يجعله تحت أنظار قطاع الناشئين ولديه فرصة في أن يكون أحد ناشئي النادي».

وقال تامر حفني نائب مدير قطاع البراعم بالأهلي إن أكاديمية الأهلي تمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين، مؤكداً أن كل موسم يشهد انضمام عدد من لاعبي الأكاديمية للقطاع، وأن نسبة كبيرة من ناشئي الأهلي الحاليين من أبناء الأكاديمية بالفعل.