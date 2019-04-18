رياضة | أليخاندرو يقود مران الغائبين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليخاندرو يقود مران الغائبين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة بيراميدز.

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وشارك في التدريب كلٌّ من محمد نجيب وأحمد الشيخ ومحمد شريف وأحمد علاء وأحمد حمودي وهشام محمد ومصطفى شوبير وباسم علي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الــ25 بمسابقة الدوري الممتاز.