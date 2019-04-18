رياضة | الأهلي ينفي التهديد بالانسحاب أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينفي التهديد بالانسحاب أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي التهديد بالانسحاب من لقاء بيراميدز للموافقة على حضور جماهيره.

وقال شريف فؤاد تصريحات إذاعية: "الأهلي مؤسسة عريقة ويعرف كيف يدير الأمور.. طلبنا كان واضحًا بحضور الجمهور وإذا كان هناك قرار آخر سنتعامل معه".

وأضاف فؤاد : "الأهلي لا يستخدم أبدا لغة التهديد أو التلويح في خطابه مع أي جهة، وإنما يتمسك بحقوقه فقط".

الأهلي يعلق على الاتهامات الموجهة لحكم مباراته أمام بيراميدز

رفض شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي فكرة الهجوم على الكرواتي إيفان بيبيك حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز اليوم في الدوري المصري بدعوى أنه قاد مباريات كثيرة في الدوري السعودي.

وقال شريف فؤاد في تصريحات إذاعية: "حرصنا منذ البداية على تنفيذ ما طلبه اتحاد الكرة بسداد قيمة استقدام حكام أجانب للمباراة في الوقت المحدد.. دعونا لا نستبق الأحداث ولا نقيم أو نبني آراء بدون واقع".

الأهلي أغلى من بيراميدز في صراع الملايين

يتفوق نادي الأهلي على بيراميدز في القيمة التسويقية قبل مباراة اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري.

وقدر موقع ترانسفير ماركت العالمي القيمة التسويقية للأهلي بـ34 مليونًا و700 ألف يورو هي قيمة قائمة الفريق هذا الموسم بينما بيراميدز 29 مليونًا و600 ألف يورو.

ويعد رمضان صبحي لاعب الأهلي أغلى لاعب في الدوري المصري وتبلغ قيمته التسويقية 7 ملايين يورو بينما النيجيري جونيور أجايي وحسين الشحات مليون و800 ألف يورو.

ويغيب عن بيراميدز اليوم نجمه السوري عمر خريبين المقدرة قيمته بمليون و900 ألف يورو.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

ينوي رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز الدفع بقوته الضاربة أمام بيراميدز مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة 25 من الدوري المصري

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر – عمر ميداني – أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد مجدي أفشة "محمد فاروق" – إيريك تراوري – عبد الله السعيد

خط الهجوم: كينو - ناصر منسي "جون سيفوينتس

الصراعات المعقدة في مباراة الأهلي وبيراميدز

تدخل لعبة الصراعات المعقدة في مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم ضمن مؤجلات الجولة 25 من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة بينما بيراميدز في المركز الثالث برصيد 57 بفارق الأهداف عن الزمالك الثاني ولكن الأخير سيلعب أمام الإسماعيلي في الساعة الخامسة.

صراعات مباراة الأهلي وبيراميدز

- مواجهة خاصة بين مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ورامون دياز المدير الفني لبيراميدز الباحث عن الرد على رفض الأحمر للتعاقد معه قبل لاسارتي.

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- يخطط الأهلي للرد على عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز الذي ساهم في فوز فريقه 2-1 في الدور الأول.

- يبحث الأهلي عن الثأر ورد الاعتبار من هزيمته أمام بيراميدز

- صراع خاص بين كينو جناح أيسر بيراميدز وأحمد فتحي ظهير أيمن نادي الأهلي

- إذا خسر الأهلي اليوم فإن بيراميدز سيصبح منافسًا قويًا على لقب الدوري المصري

15 بطولة ضاعت من الأهلي في عهد محمود الخطيب

إخفاقات عديدة شهدها النادي الأهلي في مختلف الألعاب الرياضية، منذ تولي محمود الخطيب ومجلسه مقاليد الحكم داخل القلعة الحمراء، وتحديدًا منذ فوزه بالانتخابات الماضية في نوفمبر 2017 وحني الآن.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز إخفاقات الأهلي في مختلف الألعاب الرياضية خلال الأشهر الأخيرة:

- كرة القدم

• خسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي بعدما فاز ذهابًا 3-0 وخسر إيابًا 3-1.

• كما ودع الأهلي منافسات البطولة العربية من دور الـ16 علي يد الوصل الإماراتي.

• خرج الأهلي من بطولة كأس مصر الموسم الماضي من دور الـ8 على يد الأسيوطي (بيراميدز) بعدما خسر 1-0.

• ودع فريق الكرة النسخة الحالية من دور أبطال إفريقيا من دور الـ8 بعد الخسارة أمام صن داونز 5-0 ذهابًا، والفوز إيابًا 1-0.

- كرة السلة

• خسر فريق كرة السلة "رجال" لقب كأس مصر أمام الجزيرة

• خسر فريق سيدات الأهلي لقب كأس مصر أمام سبورتنج.

• خسر فريق كرة السلة "سيدات" لقب البطولة العربية أمام فريق هومنتن اللبناني.

• وودع فريق السلة "رجال" بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ8 علي يد سموحة

- كرة اليد

• خسر فريق اليد "رجال" لقب بطولة إفريقيا أمام غريمه الزمالك في أكتوبر الماضي

• خسر فريق اليد "رجال" لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك في أبريل الماضي

• خسر الأهلي لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي

- كرة الطائرة

• خسر فريق الطائرة "سيدات" لقب البطولة العربية أمام الصفاقسي التونسي

• اعتذر فريق الطائرة "رجال" عن المشاركة في البطولة العربية.

- كرة الماء

• خسر فريق كرة الماء بالنادي الأهلي لقب بطولة الدوري

• خسر الفريق أيضًا كأس السوبر لكرة الماء أمام فريق هليوبليس.