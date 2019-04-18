رياضة | مدير الكرة ببنى سويف: رشحت حسن موسي للعمل مدربا عاما للفريق ومصر على الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكرة ببنى سويف: رشحت حسن موسي للعمل مدربا عاما للفريق ومصر على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار خبر تولى حسن موسي منصب المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى ردود متباينة بالشارع الكروى السويفي، فيما حرص وائل حبيب مدير الكرة بنى سويف على توضيح موقفه من الأحداث الحالية ونفي أن يكون له دور بتولى موسى المنصب وقيامه بترشيحه للعمل مدرب عام وليس مديرا فنيا.

وقال وائل حبيب مدير الكرة ببنى سويف فى تصريحات خاصة للفجر الرياضى كل مايثار عن ترشيحي لتولى حسن موسى منصب المدير فني للفريق الأول ببني سويف عار تمام من الصحة، والترشيح الوحيد لحسن موسى كان بداية الموسم الماضى وذلك لتوليه منصب المدرب العام بالجهاز الفنى تحت قيادة محمد يوسف.

وأضاف اختيار حسن موسى هو ترشيح من المهندس محمد الواضح عضو مجلس الإدارة لرئيس النادي المحاسب علي سليم وهما ادري بمصلحة الفريق وانا لا أتدخل في عمل احد ولم ياخذ برأي في أي ترشيحات لانني قمت باتخاذ القرار من شهر أو أكثر بعدم تجديد التعاقد لموسم أخر ويعلم هذا الأمر احمد سيف عضو مجلس الإدارة، والمهندس محمد الواضح عضو مجلس الإدارة ، بل تقدمت بطلب رسمي لرئيس النادي ورفض بشكل نهائي فكره إنهاء التعاقد معى وقام بتمزيق الطلب وانا اشكره علي ذالك ولكن هناك ظروف خاصه تمنعني من استكمال العمل بداخل النادي المحترم واتمنى التوفيق له دائما

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وتابع قائلا تربطني علاقه قويه بحسن موسى وانا اول من جاء به ورشحه للعمل بالاسيوطي في الدوري الممتاز

وكنت اتمنى الاستمرار موسم اخر بنفس الامكانيات ونفس الجهاز بقياده محمد يوسف مع تغييرات بسيطه ودعم كامل من مجلس الإدارة وجماهيره الوفيه المحترمه لوجود مجموعه ممتازه من اللاعبين القادرين على المنافسه والصعود مره اخري بقياده نجم الفريق معتز محروس ولا أعلم لماذا لم يتم التجديد له موسم اخر وهو افضل لاعب في الفريق من حيث الالتزام في التدريبات والمباريات ولعب جميع المباريات باستثناء ثلاث مبارايات فقط وهناك بعض الأشخاص يقومون حاليا بتدبير موامره علي الفريق للنيل من استقراره بعد موسم من أفضل مواسم بني سويف والمنافسه مع فريق اسوان .

واختتم قائلا : كانت هناك رويه مستقبليه ممتازه من اداره واعيه وهي التعاقد مع محمد يوسف لمده ثلاث مواسم من أجل المنافسه والصعود الي الدوري الممتاز وخلق جو من الاستقرار للجميع وليست موسم واحد ولكن اراده البعض من خارج النادي لضرب استقرار الفريق نجحت في إيجاد فتنه وشق الصف وكل التوفيق لنادي بني سويف.

ومجلس الاداره له الحريه في اتخاذ مايراه مناسب في مصلحه النادي وعلاقتي جيده جدا بمجلس الاداره بالكامل واشكرهم جميعا وانا على استعداد للمساعده في اي شئ يطلب مني وانا خارج المنظومه وذالك لحبي الشديد لنادي بني سويف ومحافظه بني سويف التي قضيت بها ثماني سنوات .