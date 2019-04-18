رياضة | كهربا يكشف أسباب استبعاده من قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يكشف أسباب استبعاده من قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن أسباب استبعاده من مباراة الإسماعيلي، المقرر لها الخامسة من مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، في اللقاء المؤجل من الجولة 10 للدوري.

وأكد كهربا في تصريحات خاصة، أن سبب استبعاده يعود إلى شعوره بشد خفيف في العضلة الخلفية، الأمر الذي أدى إلى خروجه من قائمة المباراة.

وكشف اللاعب عن تفاصيل جلسته السريعة على هامش مران الأمس مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، حيث أكد أن المدرب فضل استبعاده من مباراة الدراويش لعدم تفاقم إصابته، وخسارة مجهوداته لفترة طويلة.