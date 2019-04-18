رياضة | مدربو الزمالك يهاجمون جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربو الزمالك يهاجمون جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مدربو قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على التواصل مع مسئولي النادي الأبيض خلال الأيام الماضية، للتحدث معهم بشأن أحمد مدبولي لاعب الفريق الأول.

وشارك مدبولي مع فريق الشباب مواليد 97 خلال الفترة الماضية في عدد من المباريات، نجح خلالهم في إحراز 6 أهداف، وصناعة عدد آخر لزملائه.

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وتعجب مدربو الناشئين من استبعاد اللاعب وخروجه بشكل نهائي من حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول، حيث يعتبر مدبولي هو اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الخواجة هذا الموسم.

وأشاد مدربو القطاع بإمكانيات اللاعب الفنية والمهارية، مشددين على أن تعجبهم من استبعاده نابع نتيجة احتياج الفريق الأول في الوقت الحالي للاعبين أصحاب المهارات، مثل مدبولي وأيمن حفني، خاصة أن الثنائي سيكون لديه حلول إيجابية في مباريات الزمالك الصعبة، أمام الفرق التي تستخدم الأسلوب الدفاعي البحت، بفضل مهاراتهما، وهو الأمر الذي لم يحدث.

وكان مدبولي انضم للزمالك في الموسم الماضي، قادماً من نادي النصر للتعدين، ونجح في تقديم أوراق اعتماده، وكان أحد نجوم الفريق الأبيض خلال الموسم المنقضي، قبل أن يختفي لمعانه نتيجة خروجه من حسابات المدرب السويسري منذ توليه المسئولية الفنية للقلعة البيضاء مطلع الموسم الجاري.