رياضة | "لاسارتي" يعقد محاضرة فيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاسارتي" يعقد محاضرة فيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صراعات مباراة الأهلي وبيراميدز

- مواجهة خاصة بين مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ورامون دياز المدير الفني لبيراميدز الباحث عن الرد على رفض الأحمر للتعاقد معه قبل لاسارتي.

- يخطط الأهلي للرد على عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز الذي ساهم في فوز فريقه 2-1 في الدور الأول.

- يبحث الأهلي عن الثأر ورد الاعتبار من هزيمته أمام بيراميدز

- صراع خاص بين كينو جناح أيسر بيراميدز وأحمد فتحي ظهير أيمن نادي الأهلي

- إذا خسر الأهلي اليوم فإن بيراميدز سيصبح منافسًا قويًا على لقب الدوري المصري

15 بطولة ضاعت من الأهلي في عهد محمود الخطيب

إخفاقات عديدة شهدها النادي الأهلي في مختلف الألعاب الرياضية، منذ تولي محمود الخطيب ومجلسه مقاليد الحكم داخل القلعة الحمراء، وتحديدًا منذ فوزه بالانتخابات الماضية في نوفمبر 2017 وحني الآن.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز إخفاقات الأهلي في مختلف الألعاب الرياضية خلال الأشهر الأخيرة:

- كرة القدم

• خسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي بعدما فاز ذهابًا 3-0 وخسر إيابًا 3-1.

• كما ودع الأهلي منافسات البطولة العربية من دور الـ16 علي يد الوصل الإماراتي.

• خرج الأهلي من بطولة كأس مصر الموسم الماضي من دور الـ8 على يد الأسيوطي (بيراميدز) بعدما خسر 1-0.

Advertisements

• ودع فريق الكرة النسخة الحالية من دور أبطال إفريقيا من دور الـ8 بعد الخسارة أمام صن داونز 5-0 ذهابًا، والفوز إيابًا 1-0.

- كرة السلة

• خسر فريق كرة السلة "رجال" لقب كأس مصر أمام الجزيرة

• خسر فريق سيدات الأهلي لقب كأس مصر أمام سبورتنج.

• خسر فريق كرة السلة "سيدات" لقب البطولة العربية أمام فريق هومنتن اللبناني.

• وودع فريق السلة "رجال" بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ8 علي يد سموحة

- كرة اليد

• خسر فريق اليد "رجال" لقب بطولة إفريقيا أمام غريمه الزمالك في أكتوبر الماضي

• خسر فريق اليد "رجال" لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك في أبريل الماضي

• خسر الأهلي لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي

- كرة الطائرة

• خسر فريق الطائرة "سيدات" لقب البطولة العربية أمام الصفاقسي التونسي

• اعتذر فريق الطائرة "رجال" عن المشاركة في البطولة العربية.

- كرة الماء

• خسر فريق كرة الماء بالنادي الأهلي لقب بطولة الدوري

• خسر الفريق أيضًا كأس السوبر لكرة الماء أمام فريق هليوبليس.