رياضة | صراع ناري بين عمالقة أوروبا على خليفة رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع ناري بين عمالقة أوروبا على خليفة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصارع العديد من الأندية الأوروبية، على ضم النجم البرتغالي جواو فيليكس مهاجم نادي بنفيكا البرتعالي، لضمه خلال الصيف المقبل بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق البرتغالي في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "لي 10 سبورت" الفرنسية فإن المهاجم الشاب جواو فيليكس الملقب بـ "كريستيانو رونالدو الجديد" ، سيكون مطمعاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، في نهاية الموسم الحالي .

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وقالت الصحيفة على أن هناك اهتمام من باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، برشلونة، ويوفنتوس، بالتوقيع مع اللاعب الشاب، في حين يعتبر فريق يوفنتوس المفضل للتوقيع معه .

وأشارت الصحيفة على أن وكيل أعماله خورخي مينديز اجتمع مع إدارة السيدة العجوز التي تبدو أفضل فريق للتوقيع مع اللاعب الشاب، ولكن الصيف لم يبدأ بعد والمنافسة ستكون قوية بين الأندية الرغبة بضمه .

يذكر أن جواو فيليكس لديه شرط جزائي في عقد بقيمة 120 مليون يورو , ويعمل نادي بنفيكا الى رفع هذا الشرط الى 200 مليون يورو، وخاض مع بنفيكا 37 مباراة في كل المسابقات وسجل 16 هدفاً صنع 9 أهداف .