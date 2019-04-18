رياضة | التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الإسماعيلي على استاد السويس، في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن مؤجلات الدوري العام.

ومن المنتظر أن يبدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: طارق طه، محمد مجدي الجمل "أو" ريتشارد بافور، باهر المحمدي، أحمد أيمن.

خط الوسط:إبراهيم عبد الخالق،محمد الشامي،محمود متولي، محمد صادق، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو.