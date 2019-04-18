رياضة | ترشيح محمد صلاح لمزاملة كريستيانو رونالدو (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترشيح محمد صلاح لمزاملة كريستيانو رونالدو (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لمزاملة مهاجمه كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بضم محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي.

وبررت الصحيفة اهتمام يوفنتوس بمحمد صلاح بعد الخروج المفاجئ من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي.

محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورتو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في الفريق أمام بورتو البرتغالي إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحصل محمد صلاح على 39% من أصوات جماهير نادي ليفربول التى شاركت فى الاستفتاء، متفوقاً على السنغالى ساديو ماني الذى حصل على 29%، بينما حصل فيرمينو على 13% من أصوات الجماهير، والحارس البرازيلي أليسون على 19% فقط.

ويلعب ليفربول مع برشلونة الإسباني فى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما سيواجه توتنهام نظيره أياكس أمستردام الهولندي.

موعد مباراة برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا على برشلونة الإسباني يوم 30 من شهر أبريل على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبرشلونة يوم 7 مايو المقبل على ملعب آنفيلد.

وتأهل ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح إلى نصف النهائي بعد إقصاء بورتو البرتغالي من دور الثمانية بينما أطاح برشلونة بمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكيل محمد صلاح يرد على طلب رحيله عن ليفربول

رد رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن حقيقة طلب الفرعون المصري الرحيل عن الريدز مع نهاية الموسم.

ونقل موقع "تالك سبورت" عن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قوله إن خبر الرحيل لا أساس له من الصحة.

ونشر رامي عباس تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها ما معناه إن صحيفة "آس" تروج مرة أخرى الشائعات"، مضيفا "أنا أتابع ذلك".

نكسة مانشستر سيتي تهدد بيب جوارديولا بالاستقالة

يدرس بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي الاستقالة من تدريب الفريق إذا خسر لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد وداع دوري أبطال أوروبا.

وودع مانشستر سيتي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد منافسه توتنهام هوتسبر وذلك بعدما تعادلا بأربعة أهداف لكل منهما في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، إلا أن قاعدة الهدف خارج الأرض رجحت كافة توتنهام.

وأكد بيب جوارديولا بعد انتهاء مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام أن الخروج كان قاسيًا لكن على فريقه التركيز من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

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وقال بيب جوارديولا هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: "بعد 20 دقيقة كنا متقدمين 3-2، وفي الشوط الثاني خلقنا العديد من الفرص وسجلنا الهدف الذي نحتاجه".

ريال مدريد يتأهب لأكبر صفقة في تاريخه

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لأكبر صفقة في تاريخه خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وذكر موقع "le10sport"، أن النادي الملكي يعتزم عقد صفقتين من العيار الثقيل، حيث تتمثل الأولى في ضم إيدين هازارد، نجم تشيلسي، مقابل 100 مليون يورو.

أما الثانية، فخصص لها الميرينجي ضعف قيمة الأولى على الأقل، ولكن دون تحديد نجم بعينه.

وأضاف الموقع أن قائمة أهداف الصفقة الثانية، تضم العديد من اللاعبين، يتصدرهم نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وزميله كيليان مبابي، بالإضافة إلى هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وأفاد "le10sport" أن ريال مدريد، مستعد لإيصال قيمة الصفقة الثانية إلى 300 مليون يورو، خاصةً إذا كان اللاعب المستهدف هو نيمار أو مبابي.

يذكر أن أغلى صفقة في تاريخ اللعبة، هي التي انتقل بها نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".