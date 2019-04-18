رياضة | 3 رسائل من الخطيب للاعبي الأهلي قبل موقعة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 رسائل من الخطيب للاعبي الأهلي قبل موقعة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز في اللقاء المقرر له مساء اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين للدوري العام.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على أجرى اتصالا هاتفيا بسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لتخفيز اللاعبين، ومطالبتهم بتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب.

وطلب الخطيب من لاعبي الأهلي عدم الانشغال بما تردد عن أزمة الحضور الجماهيري للقاء، أو الحديث عن حكم المباراة، وغيرها من الأمور التي أثارت الجدل، مشددًا على ضرورة عزل اللاعبين عن هذه الأجواء وصب كامل تركيزهم على اللقاء.

ويتصدر الأهلي، جدول ترتيب البطولة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز ثالث الترتيب، لكن الفريق الأحمر لعب مباراتين أقل.