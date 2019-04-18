اونلاين | live مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق youtube يلاشوت مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر

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مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر، يواجه فريق الاتحاد ضيفه فريق الاتفاق مساء اليوم الخميس 18 أبريل 2018، وذلك في إطار الجولة الثامنة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويستقبل المواجهة ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ومن المقرر نقل مباراة الاتحاد والاتفاق مباشر عبر شاشتي السعودية الرياضية 1ن ودوري بلس HD2، ويعلق على الأحداث سمير المعيرفي وسعد يحيى، وتنطلق المواجهة في تمام الـ8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ7:45 بتوقيت القاهرة.

نجح الاتحاد في تحقيق الانتصار في 4 مباريات من أصل آخر 5 خاضها بجميع البطولات، وفي المقابل تعرض للخسارة في مباراة واحدة فقط، كما لم يسقط في فخ التعادل على الإطلاق.

ينتظر العميد 4 مباريات صعبة للغاية في الفترة القادمة بعد مباراته المقبلة مع الاتفاق، حيث يواجه في دوري أبطال آسيا كلاً من مضيفه لوكوموتيف الأوزبكي، ثم مضيفه الريان القطري.

وفي بقية المباريات، سوف يواجه محلياً أولاً ضيفه النصر بكأس خادم الحرمين الشريفين، وثانياً ضيفه الفتح بالدوري.

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يدخل المدرب خوسيه لويس سيرا المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: فواز القرني / سعود عبد الحميد / مروان دا كوستا / زياد الصحفي / منصور الحربي / كريم الأحمدي / جمال باجندوح / فهد المولد / كارلوس فيلانويفا / رومارينيو / ألكسندر.

على الجانب المقابل، فاز الاتفاق بمُباراة واحدة فقط من أصل آخر 7 خاضها بكافة البطولات، فيما خسر في 4 مباريات أخرى، كما تعادل في مباراتين.

يحتل الاتحاد حالياً المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري السعودي، بعدما نجح في حصد 28 نقطة، وفي مقابل ذلك يتواجد الاتفاق في المركز التاسع في الترتيب، بعد نجاحه في حصد 33 نقطة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الاتحاد والاتفاق عبر قناة KSA Sports HD2، وذلك في تمام الساعة 19:45 مساءً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 20:45 مساءً بتوقيت السعودية.