اونلاين | DAWRI PLUS مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم الخميس بث مباشر على KSA SPORTS 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر DAWRI PLUS مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم الخميس بث مباشر على KSA SPORTS 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي اتحاد جدة بقيادة التشيلي خوسيه سييرا مع الاتفاق اليوم الخميس 18 أبريل 2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه الاتحاد منافسه الاتفلق والمحترف في صفوفه حسين السيد "الموقوف" على خلفية اعتراضه على حكم مباراة فريقه ضد النصر.

ويستضيف ملعب الملك عبدالله الدولي مباراة الاتحاد والاتفاق مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة و9:45 بتوقيت دولة الإمارات.

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ويحتل نادي الاتحاد المركز الثاني عشر بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة بينما الاتفاق في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وستذاع مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر والحي على قناة السعودية الرياضية 1 HD بجانب دوري بلس.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي "تغطية مباشرة".