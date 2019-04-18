اونلاين | fe el3arda.. مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم الخميس18-4-2019 live hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر fe el3arda.. مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم الخميس18-4-2019 live hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمح النصر لاستعادة توازنه واعتلاء صدارة الدوري حينما يستضيف الفتح، في الجولة الثامنة والعشرين من دوري الامير محمد بن سلمان والتي ستقام على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

فقد النصر صدارته في المرحلة الماضية لصالح وصيفه وغريمه التقليدي الهلال عقب خسارته أمام ضيفه الاتحاد 3-2 يوم السبت الماضي، في المرحلة 27.

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تنطلق المواجهة المرتقبة اليوم في تمام الساعة 8:45 مساءاً على استاد الملز، وستكون المباراة مذاعة على قنوات KSA SPORTS HD +1 وDawri Plus HD وتطبيق دوري بلس وجوي TV على الهواتف الذكية.

ويعلم النصراويون أن التعثر أمام الفتح سيقرب الهلال كثيراً من تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، حيث سيواجه التعاون في الأسبوع المقبل في ختام المرحلة.

ويتطلع الفتح إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة، ولم يعرف الفتح طعم الانتصارات في المراحل الخمس الماضية عقب تعادله في ثلاث مباريات أمام التعاون والفيصلي والاتفاق، وخسر مواجهتين أمام الباطن والحزم، ليبقى في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.