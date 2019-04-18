اونلاين | DAWRI PLUS مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم الخميس بث مباشر على KSA SPORTS 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر DAWRI PLUS مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم الخميس بث مباشر على KSA SPORTS 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لن يكون أمام نادي النصر سوى تحقيق الفوز عندما يستضيف الفتح، الخميس، إذا كان يريد التمسك بآماله في المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وتعرض النصر لهزيمة مفاجئة 3-2 أمام الاتحاد بعدما استقبل الهدف القاتل في الدقيقة 88 ليفرط في الصدارة ويصبح على بعد نقطتين من غريمه الهلال قبل ثلاث جولات على الوصول إلى خط النهاية.

لكن الهلال بلغ نهائي كأس العرب، حيث سيواجه النجم الساحلي التونسي، غدًا الخميس، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ليصبح الطريق ممهدًا أمام النصر لاستعادة القمة ولو بشكل مؤقت حتى يلعب منافسه مع التعاون في 29 أبريل نيسان الجاري.

وقال روي فيتوريا، مدرب النصر، عقب الهزيمة الأخيرة: ”اللاعبون في النهاية بشر، ومهما كانت هناك تعليمات ولديهم رغبة في تطبيقها.. لكنهم قد يخطئون لأنهم بشر“.

ولدى النصر 61 نقطة من 27 مباراة وضمن على الأقل الوجود في المركز الثاني في ظل التقدم بفارق 11 نقطة على الشباب ثالث الترتيب، لكنه سيحلم بكل تأكيد باستعادة القمة وإحراز اللقب لأول مرة منذ موسم 2014-2015.

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وسيفتقد النصر صانع اللعب وعقله المدبر المغربي نور الدين أمرابط بسبب استمرار معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. وقد سافر اللاعب إلى البرتغال للخضوع لفحوص إضافية.

لكن رغم ذلك، لا يزال النصر يملك قوة هجومية هائلة بوجود مواطنه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل هدفين أمام الاتحاد ورفع رصيده إلى 27 هدفًا في صدارة هدافي المسابقة في الموسم الجاري وبفارق ثمانية أهداف عن أقرب منافسيه.

موعد مباراة النصر ضد الفتح

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة، الـ 20:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي دوري بلس وKSA SPORTS، ويعلق عليها عبدالله الحربي.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة، الـ 20:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي دوري بلس وKSA SPORTS.