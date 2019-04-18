اونلاين | italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس| ismaily on line

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italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس| ismaily on line

يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي نظيره الزمالك، مساء اليوم – الخميس- في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك اليوم أمام المصري والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس| ismaily on line

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القنوات الناقلة:

تبث المباراة عبر قناتي النيل الرياضية وأون سبورت بصوت المعلق حاتم بطيشة، يتولي الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش إدارة اللقاء.

italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس| ismaily on line

موقف الفريقين:

يحتل الاسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة من 26 مباراة، حقق الفوز في 9 و تعادل في 10 و خسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 26 هدفا،واستقبلت شباكه مثلها، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، حقق الفوز في 17 وتعادل في 6 و خسر مباراتين، سجل لاعبوه 52 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا kora live