اونلاين | zamalek fans.. مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 18-4-2019 live koora

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر zamalek fans.. مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 18-4-2019 live koora والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد الجيش بالسويس اليوم الخميس أحد أهم اللقاءات للزمالك أمام الإسماعيلي اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر مسابقة الدوري المصري، الزمالك في مهمة صعبة اليوم بعد صدارة الأهلي لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 57 نقطة بعد 25 مباراة، ويُقام اليوم لقاء هام أيضاً في الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي من المُقرر أن تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً وفق توقيت القاهرة على استاد الجيش بالسويس، فيما يسعي الزمالك لحصد الثلاث نقاط من الإسماعيلي للاستمرار على منافسة الدوري المصري، خاصة مع وجود فارق نقطة وحيدة بين كل من القطبين.

الجدير بالذكر أن آخر مباراة خاضها الزمالك كانت أمام حسنية أغادير ضمن بطولة الكونفدرالية، وانتهت نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير بفوز الفارس الأبيض بهدف دون مقابل، ليصعد لنصف نهائي الكونفدرالية، كما حث جروس المدير الفني للزمالك على ضرورة التركيز في لقاء اليوم وحصد الثلاث نقاط.

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ترتيب الزمالك في الدوري المصري

خاص الزمالك منذ انطلاق البطولة 25 مباراة بالتساوي مع النادي الأهلي، حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 7، وتلقي هزيمتين أبرزهم أمام النادي المصري، ويتصدر محمود علاء قائمة هدافي نادي الزمالك برصيد 13 هدف.

وتلقي الزمالك في مباراته الأخيرة في الدوري المصري أمام نادي المصري وانتهت المباراة بهدفين لصالح المصري مقابل هدف أحرزه محمود علاء.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري

بينما الإسماعيلي بعد 26 مباراة استطاع أن يصل للمركز السابع برصيد 37 نقطة، آخر مباراة خاضها الإسماعيلي كانت أمام المصري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.