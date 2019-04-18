شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة نهائى كأس مصر 2 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين إنهاء بطولة كأس مصر وخوض النهائى يوم 1 أو 2 يونيو المقبل ، أى قبل التوقف الدولى فى شهر يونيو المقرر له 3 يونيو استعدادا لبطولة أمم افريقيا.

ويرغب اتحاد الكرة فى إنهاء كأس مصر فى هذا الموعد من أجل إخطار الاتحاد الأفريقي بالفرق المشاركة فى البطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.