شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة نهائى كأس مصر 2 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين إنهاء بطولة كأس مصر وخوض النهائى يوم 1 أو 2 يونيو المقبل ، أى قبل التوقف الدولى فى شهر يونيو المقرر له 3 يونيو استعدادا لبطولة أمم افريقيا.
ويرغب اتحاد الكرة فى إنهاء كأس مصر فى هذا الموعد من أجل إخطار الاتحاد الأفريقي بالفرق المشاركة فى البطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.
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