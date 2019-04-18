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ناشئات اليد أمام مونتنيجرو فى قبل نهائى البحر المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مساء اليوم الخميس، منتخب ناشئات كرة اليد  نظيره موننيجرو فى إطار نصف نهائى بطولة البحر المتوسط للناشئات لكرة اليد والتى تستضيفها مونتينيجرو وتستمر حتى يوم 21 أبريل الحالى ، ليتأهل إلى نصف النهائى لملاقاة صاحب الأرض .

 

تأهل منتخب ناشئات كرة اليد إلى قبل النهائى بالفوز على تونس بنتيجة 22/14 فى دور الثمانية. 

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كان منتخب ناشئات اليد تلقى خسارة من رومانيا بنتيجة 23 / 15  فى الفترة الصباحية اول  أمس  قبل أن يهزم تركيا 20 /17 فى الفترة المسائية، بعدما  فاز على كرواتيا الأثنين فى أول لقاءاته 23 / 18 .

 

وتضم بعثة منتخب مصر الوطنى كلاً من اللاعبات ،ملك طلعت - منة الله سيد - ياسمين جمال - أمينة هشام - فرح حازم - سارة يحيى - نهى أيمن - رحمة محمد عبد السلام - نورة محمود - روان سعيد - مريم أسامة - ياسمين وليد - شهد حسام - جود أحمد - جنا صلاح - جنا حسام.

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