شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد أمام مونتنيجرو فى قبل نهائى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مساء اليوم الخميس، منتخب ناشئات كرة اليد نظيره موننيجرو فى إطار نصف نهائى بطولة البحر المتوسط للناشئات لكرة اليد والتى تستضيفها مونتينيجرو وتستمر حتى يوم 21 أبريل الحالى ، ليتأهل إلى نصف النهائى لملاقاة صاحب الأرض .

تأهل منتخب ناشئات كرة اليد إلى قبل النهائى بالفوز على تونس بنتيجة 22/14 فى دور الثمانية.

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كان منتخب ناشئات اليد تلقى خسارة من رومانيا بنتيجة 23 / 15 فى الفترة الصباحية اول أمس قبل أن يهزم تركيا 20 /17 فى الفترة المسائية، بعدما فاز على كرواتيا الأثنين فى أول لقاءاته 23 / 18 .

وتضم بعثة منتخب مصر الوطنى كلاً من اللاعبات ،ملك طلعت - منة الله سيد - ياسمين جمال - أمينة هشام - فرح حازم - سارة يحيى - نهى أيمن - رحمة محمد عبد السلام - نورة محمود - روان سعيد - مريم أسامة - ياسمين وليد - شهد حسام - جود أحمد - جنا صلاح - جنا حسام.