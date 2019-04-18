شكرا لقرائتكم خبر عن سلجادو يرشح منتخب مصر للفوز بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإسبانى ميشيل سلجادو المدرب المساعد فى الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول عن تطلعه للتواجد مع الفراعنة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة خاصة وأنها تقام بمصر وبين جماهيره ، وأنه يثق فى استطاعة مصر تنظيم بطولة تبهر العالم خاصة بعدما لمسه من نجاح باهر لحفل قرعة الكان ، وأنه يرشح الفراعنة للفوز باللقب.

أضاف سلجادو فى تصريحات للعديد من وسائل الاعلام الإسبانية على هامش المعايشة التى قضاها بفريق سيلتا فيجو خلال الأيام الماضية أنه بالفعل يحصل على خبرات كبيرة من التعامل مع لاعبين محترفين وهو الأمر الذى لمسه فى المنتخب المصرى أو الفريق الأسباني الذى قضى فيه أيام رائعة حسب وصفه ،تابع ميشيل سلجادو أنه لا يفكر فى تجربة الرجل الأول الآن لأنه يريد اكتساب الخبرات من بطولة أفريقيا المقبلة ووضع تصور كامل للفترة التى يقضيها حاليا، حتى يتمكن من تحديد مصيره خاصة وأنه لا يتعجل اتخاذ قرار التدريب كمدير فنى لأى فريق.