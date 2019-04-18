شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للدراويش أمام الزمالك فى كلاسيكو أولاد العم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره الإسماعيلى عصر الخميس على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6، وخسر جولتين، وأحرز لاعبيه 52 هدف، وسكنت شباكه 22 هدف، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلي المباراة وفى جعبته 37 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 9 وتعادل فى 10، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبيه 26 هدف، وسكنت شباكه نفس العدد من الأهداف.

ومن المتوقع أن يخوض الدراويش مواجهة الزمالك بتشكيل مكون من : محمد فوزى فى حراسة المرمى ، طارق طه – محمد مجدى – باهر المحمدى – أحمد أيمن فى خط الدفاع ، إبراهيم عبد الخالق – محمود متولى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى فى خط الوسط ، وأودا مارشال – شيلونجو فى خط الهجوم .