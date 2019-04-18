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رحيل صلاح عن ليفربول

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سكاي نيوز - ترجمات - أبوظبي

كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة لعشاق نجم الكرة المصري محمد صلاح، موضحة أنه طلب مغادرة فريقه الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن صلاح أبدى رغبته في الرحيل عن النادي الإنجليزي بعد انتهاء الموسم الحالي، وذلك عقب محادثات جمعته بالمدرب يورغن كلوب.

وأضافت أنه بعد محادثاته مع كلوب أعرب صلاح عن استيائه، ورغبته في الرحيل لإدارة النادي، إلا أن مسؤولين كبار في النادي أقنعوه بالبقاء حتى نهاية الموسم، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن...

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