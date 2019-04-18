الزمالك في اختبار صعب لاستعادة الانتصارات أمام الإسماعيلي

يلتقي فريق الزمالك مع الإسماعيلي، في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الجيش في السويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويبحث الزمالك عن تعديل موقفه في الدوري بعد التعثر والخسارة في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي، ليفقد الصدارة لصالح الأهلي بفارق نقطة واحدة، ويتطلع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، لاستغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بعدما نجح في الصعود لنصف نهائي كاس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب حسنية أغادير المغربي.

واختار جروس القائمة التالية استعدادًا للمباراة:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" وعماد السيد.

الدفاع: محمود علاء، ومحمد عبدالغنى، ومحمد عبدالسلام، وعبدالله جمعة وبهاء مجدى.

الوسط: طارق حامد، ومحمود عبدالعزيز، ومحمد

حسن، ومحمد عنتر، وإبراهيم حسن، وأحمد سيد "زيزو"، وأيمن حفنى، ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد إبراهيم.

الهجوم: حميد أحداد، وخالد بوطيب وعمر السعيد.

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ومن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من:

جنش

عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - محمد عبد السلام

طارق حامد - محمود عبد العزيز

أحمد السيد زيزو - أوباما - إبراهيم حسن

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خالد بو طيب

على الجانب الآخر، يخوض الإسماعيلي المباراة باحثًا عن عودة نغمة الانتصارات الغائبة منذ فوز الفريق على المقاولون بهدفين نظيفين يوم 2 أبريل الماضي،

حيث خسر الدراويش من بيراميدز بعد ذلك 3/1، ثم تعادلوا مع الجونة والمصري إيجابيًا.

واختار الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكى القائمة التالية استعدادًا للقاء:

محمد فوزى، محمود رضا، محمد مجدى، ريتشارد بافور، باهر المحمدى طارق طه، أحمد أيمن، محمد هاشم، محمد الضرف، ابراهيم حسن، محمود متولى، ابراهيم عبد الخالق، محمد صادق، عبد الرحمن مجدى، وجية عبدالحكيم، بينسون شيلونجو، أودا مارشال، محمد الشامى.

ويفتقد الإسماعيلي لجهود محمود عبد العاطي دونجا الحاصل على الإنذار الثالث، بجانب كريم بامبو المستبعد بقرار إداري معاقبة للاعب على رفضه التجديد، إضافة إلى أسامة إبراهيم وعماد حمدي للإصابة.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصد 37 نقطة، ومن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي:

محمد فوزي

طارق طه - محمد مجدي - باهر المحمدي - أحمد أيمن

محمود متولي - إبراهيم عبد الخالق

محمد صادق - عبد الرحمن مجدي - وجيه عبد الحكيم

شيلونجو