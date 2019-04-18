عمر الأيوبي: الأهلي يحتاج إلى تدعيم بمركز حراسة المرمى

أكد عمر الأيوبي الناقد الرياضي أن الأهلي يعاني من مشاكل فنية عديدة مبديا دهشته من فرحة جماهيره رغم الخروج المهين أمام صن داونز الجنوب أفريقي من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. أفريقي من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. وقال الأيوبي خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الأهلي يحتاج إلى تدعيم في بعض المراكز وأبرزها مركز حراسة المرمى". وأضاف: "حسين الشحات حتى الآن لم يقدم أوراق اعتماده رغم المبلغ الكبير الذي دفعته إدارة الأهلي للتعاقد معه".



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