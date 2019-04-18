اونلاين | YALLA SHOOTمشاهدة مباراة الهلال والنجم بث مباشر يلا شوت اون لاين الهلال والنجم يوتيوب الاسطورة Arab Champions

موعد مباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السعودي نهائي كأس زايد للأندية الأبطال " تغطية مباشرة "

تقام اليوم الخميس المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال تلك التي تجمع فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السعودي على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين.

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وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز المحطات التي مر بها كل فريق من أجل الوصول للمشهد الختامي وموعد المباراة والقنوات التي أعلنت بثها على الهواء مباشرةً

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وكان النجم الساحلي التونسي قد وصل إلى المشهد الختامي بعد أن أطاح في الدور نصف النهائي بفريق نادي المريخ السوداني بالفوز بهدف واحد مقابل لا شيء في سوسة والتعادل في السودان سلبياً بدون أهداف.

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في المقابل وصل الزعيم إلى المباراة النهائية بعد إطاحته بأهلي جدة بركلات الجزاء الترجيحة بعد فوزه ذهاباً على ملعبه بهدف واحد مقابل لا شيء وخسارته بنفس النتيجة إياباً.

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ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا عشر دقائق عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

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وكانت ثلاثة قنوات قد أعلنت عن بث المباراة على YALLA SHOOTمشاهدة مباراة الهلال والنجم بث مباشر يلا شوت اون لاين الهلال والنجم يوتيوب الاسطورة Arab Champions

شاشتها بصورة حصرية ومباشرة وهي الوطنية التونسية وأبوظبي الرياضية وقناة السعودية الرياضية إتش دي.