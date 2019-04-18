اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الخميس 18 / 4 / 2019 كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019

مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الخميس 18 / 4 / 2019 كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019

مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي ، يلتقي فريقي الهلال والنجم الساحلي نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2019، علي استاد هزاع بن زايد ، نادي الهلال السعودي بعد أن تخطي كل الصعاب يطمح في مواجهة نارية ينتصر فيها علي حساب نادي النجم الساحلي التونسي، من أجل الإنتصار بملايين الدولارات، الجائزة الضخمة لهذه البطولة، فهل ينجح في ختام مميز للبطولة،

مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الخميس 18 / 4 / 2019 كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019

أم سيكون لنادي النجم التونسي الفرصة من أجل التتويج أيضا، وقد نجح الهلال السعودي بالتفوق علي حساب نادي أهلي جدة بركلات الجزاء، بعد نهاية اللقائين الأول بهدف دون رد للهلال، والثاني بنفس النتيجة ولكن للأهلي، في نصف النهائي، ونجح نادي النجم بالتأهل علي حساب نادي المريخ السوداني التونسي.

مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الخميس 18 / 4 / 2019 كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019 Advertisements

تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال والنجم الساحلي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أبو ظبي الرياضية HD1,HD2,HD3 + السعوية الرياضية 1 ، ويعلق علي اللقاء فارس عوض (KSA + أبو ظبي 2) + علي الكعبي (أبو ظبي 1) + عامر عبدالله (أبو ظبي 3)..

مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الخميس 18 / 4 / 2019 كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي مباشر في لقاء اليوم الخميس 18 / أبريل / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الخميس 18 / 4 / 2019 كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019

مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الهلال والنجم الساحلي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.