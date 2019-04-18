اونلاين | رابط مجاني hd بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس الدوري يا zamalek

تراجع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري، عن قراره بعدم إذاعة مباراته أمام الزمالك، بعدما تواصل مسئولو الشركة الراعية مع إدارة الدراويش بشان مستحقات النادي المتأخرة، ووصلا لاتفاق يرضي الطرفين.

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وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، قد أعلن منذ أيام قليلة، عدم إذاعة مباراة الزمالك والمقرر إقامتها غدًا الخميس، على ملعب الجيش الثالث بمدينة السويس، بسبب مستحقاته المتأخرة لدى الشركة الراعية.

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وواجهت الشركة الراعية أزمة كبيرة الأسبوع الماضي، عندما قرر مسئولو المصري عدم إذاعة مباراتهم مع الزمالك، إلا أن تدخل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، أنقذ الموقف وأنهى الأزمة.

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ويستضيف الدراويش نظيره الزمالك، الخميس، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.