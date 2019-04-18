اونلاين | كورة ستار live hd بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدورى المصري kora star hd watch zamalek

كورة ستار live hd بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدورى المصري kora star hd watch zamalek

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة المصرية، إلى ستاد الجيش بالسويس، لمواجهة الإسماعيلي والزمالك المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس، والمؤجلة بينهما من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

كورة ستار live hd بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدورى المصري kora star hd watch zamalek

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثاني لجدول الترتيب برصيد 57 نقطة بقارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي الأهلي، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

كورة ستار live hd بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدورى المصري kora star hd watch zamalek

وتذاع المباراة عبر قناتي "أون سبورت ونايل سبورت"، يعلق عليها عبر قناة "أون سبورت"، المصري حاتم بطيشة.

Advertisements

كورة ستار live hd بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدورى المصري kora star hd watch zamalek

وشهدت قائمة الزمالك للمباراة مفاجآت بغياب فرجاني ساسي وحازم إمام للإصابة، وحمدي النقاز للإيقاف، وكهربا ومدبولي لأسباب فنية، فيما يعود أيمن حفني بعد فترة من الغياب.

كورة ستار live hd بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدورى المصري kora star hd watch zamalek

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد

خط الهجوم: خالد بوطيب

كورة ستار live hd بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدورى المصري kora star hd watch zamalek