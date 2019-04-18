اونلاين | يلا شوت كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس في الدوري المصري yalla shoot kora liv

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يلتقي فريقي الزمالك والإسماعيلي ضمن الأسبوع 10 من الدوري المصري 2019، علي استاد الإسماعيلية ، نادي الزمالك في مواجهة ستكون هامة للغاية من أجل الإنتصار وإعادة النقاط الكاملة للفريق من جديد، بعد فترة من التعثرات في الدوري المحلي، فهل ينجح بالفوز علي حساب نادي الدراويش، أولاد العم،

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في مواجهة ستكون محفوفة بالمخاطر للسويسري كريستيان جروس، والذي بات علي مقربة من الرحيل في حال التعثر، أو علي الأقل فرض شروط قاسية عليه من قبل مجلس الإدارة، وذلك في حال خروجه من لقاء الدراويش المقبل بالتعادل أو الخسارة، وكان الفريق قد نجح بصعوبة بالتأهل إلي نصف نهائي الكونفدرالية بالفوز الأخير علي حساب نادي حسنية أكادير المغربي بهدف دون رد، أما الدراويش فيأمل في الإنتصار من أجل الدخول إلي المربع الذهبي.

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تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 والنيل للرياضة.. يلا شوت كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس في الدوري المصري yalla shoot kora liv Advertisements ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي مباشر في لقاء اليوم الخميس 18 / أبريل / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين يلا شوت كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس في الدوري المصري yalla shoot kora liv مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي مباشر يلا شوت كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس في الدوري المصري yalla shoot kora liv ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك والإسماعيلي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل ، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

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