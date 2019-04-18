اونلاين | رابط HD مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلى بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلى لايف HD بدون تقطيع

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة المصرية، إلى ستاد الجيش بالسويس، لمواجهة الإسماعيلي والزمالك المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس، والمؤجلة بينهما من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثاني لجدول الترتيب برصيد 57 نقطة بقارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي الأهلي، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

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وتذاع المباراة عبر قناتي "أون سبورت ونايل سبورت"، يعلق عليها عبر قناة "أون سبورت"، المصري حاتم بطيشة.

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وشهدت قائمة الزمالك للمباراة مفاجآت بغياب فرجاني ساسي وحازم إمام للإصابة، وحمدي النقاز للإيقاف، وكهربا ومدبولي لأسباب فنية، فيما يعود أيمن حفني بعد فترة من الغياب.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد

خط الهجوم: خالد بوطيب

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