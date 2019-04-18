اونلاين | رابط on sport و nile sport مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري السعيد وأزارو elsaid vs azaro

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يخوض فريق الأهلي مساء اليوم الخميس مواجهة صعبة ضد نظيره بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، على استاد "بتروسبورت" في المباراة المؤجلة من الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

رابط on sport و nile sport مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري السعيد وأزارو elsaid vs azaro

ويتربع الأهلي علي قمة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بالتساوي مع الزمالك برصيد 57 نقطة لكل منهما، وستكون مباراة الليلة مهمة لكلا الفريقين من أجل مواصلة الزحف نحو لقب الدوري بالموسم الحالي.

وسبق وتقابل الأهلي مع بيراميدز في 6 مباريات سابقة (5 مباريات بالدوري - 1 مباراة بكأس مصر)، فاز الأهلي في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبو الاحمر 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

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رابط on sport و nile sport مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري السعيد وأزارو elsaid vs azaro

ويدخل الفريقين المباراة بقيادة فنية أجنبية، حيث سيكون هناك مواجهة "لاتينية" خارج الخطوط، بين المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز، والأوروجواياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي.

رابط on sport و nile sport مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري السعيد وأزارو elsaid vs azaro

وشهدت مواجهات الأهلي وبيراميدز قيادة فنية أجنبية للمارد الأحمر في 3 مباريات، حيث قاد المدرب الأسباني كارلوس جاريدو الفريق في مباراتين ضد بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي" في موسم 2014-2015 بالدوري الممتاز، فاز بخماسية نظيفة في اللقاء الأول، وتعادل الفريقين سلبيًا في المباراة الثانية.

رابط on sport و nile sport مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري السعيد وأزارو elsaid vs azaro