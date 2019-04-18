اونلاين | رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة الاهلي و بيراميدز بث مباشر kora star

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يخوض فريق الأهلي مواجهة صعبة ضد نظيره بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، في تمام الثامنة مساء الخميس، على استاد "بتروسبورت" ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018 -2019.

رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة الاهلي و بيراميدز بث مباشر kora star

- موقف الفريقين بالدوري الممتاز:

رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة الاهلي و بيراميدز بث مباشر kora star

الأهلي: يتصدر ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة جمعها من 25 مباراة (18 انتصار - 4 تعادلات - 3 هزائم)، وسجل 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة الاهلي و بيراميدز بث مباشر kora star

بيراميدز: يتساوي مع الزمالك في رصيد النقاط بـ 57 نقطة جمعها من 27 مباراة (16 إنتصار - 9 تعادلات - هزيمتين)، وسجل 53 هدفًا، واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

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رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة الاهلي و بيراميدز بث مباشر kora star

- تاريخ مواجهات الفريقين:

رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة الاهلي و بيراميدز بث مباشر kora star

تقابل الأهلي مع بيراميدز في 6 مباريات سابقة (5 مباريات بالدوري - 1 مباراة بكأس مصر)، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبو الأحمر 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة الاهلي و بيراميدز بث مباشر kora star

أول مباراة جمعت الأهلي مع بيراميدز كانت في موسم 2014-2015، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة الاهلي و بيراميدز بث مباشر kora star

ويعتبر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي، هداف مواجهات الفريقين بتسجيله 3 أهداف (هدفين مع الاهلي - هدف مع بيراميدز).

رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة الاهلي و بيراميدز بث مباشر kora star

أكبر إنتصار في تاريخ مواجهات الأهلي ضد بيراميدز كان لصالح المارد الأحمر بفوزه 5-0 في لقاء الدور الثاني للدوري الممتاز موسم 2014-2015، ,كان يحمل بيراميدز اسمه القديم (الأسيوطي).