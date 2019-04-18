اونلاين | رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة الاهلي و بيراميدز بث مباشر kora star

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يخوض فريق الأهلي مواجهة صعبة ضد نظيره بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، في تمام الثامنة مساء الخميس، على استاد "بتروسبورت" ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018 -2019.
- موقف الفريقين بالدوري الممتاز:
الأهلي: يتصدر ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة جمعها من 25 مباراة (18 انتصار - 4 تعادلات - 3 هزائم)، وسجل 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.
بيراميدز: يتساوي مع الزمالك في رصيد النقاط بـ 57 نقطة جمعها من 27 مباراة (16 إنتصار - 9 تعادلات - هزيمتين)، وسجل 53 هدفًا، واستقبلت شباكه 27 هدفًا.
- تاريخ مواجهات الفريقين:
تقابل الأهلي مع بيراميدز في 6 مباريات سابقة (5 مباريات بالدوري - 1 مباراة بكأس مصر)، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبو الأحمر 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.
أول مباراة جمعت الأهلي مع بيراميدز كانت في موسم 2014-2015، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ويعتبر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي، هداف مواجهات الفريقين بتسجيله 3 أهداف (هدفين مع الاهلي - هدف مع بيراميدز).
أكبر إنتصار في تاريخ مواجهات الأهلي ضد بيراميدز كان لصالح المارد الأحمر بفوزه 5-0 في لقاء الدور الثاني للدوري الممتاز موسم 2014-2015، ,كان يحمل بيراميدز اسمه القديم (الأسيوطي).