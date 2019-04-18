اونلاين | رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر اليوم الخميس live Al Ahly VS Pyramids yalla shoot

يلتقي فريقي الأهلي وبيراميدز ضمن الأسبوع 25 بالدوري المصري 2019، علي استاد السلام ، الأهلي من أجل إسترداد الهيبة من جديد، بعد الهزيمة القاسية والخروج المؤلم ضد نادي صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، يطمح في ملاقاة المنافس الوليد، نادي بيراميدز، من أجل حصد كامل النقاط والثأر لخسارته في الدور الأول، حتي يتمكن من الحفاظ علي الصدارة من جديد، فهل ينجح فيما يسعي له الفريق، أم سيكون لدي المنافس نفس الطموح من أجل الإنتصار علي الأهلي المصري مرة آخري،

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في مواجهة محفوفة بالمخاطر، خصوصا أن اللقاء بات يواجه شبح عدم الإقامة، بسبب رفض الأمن المصري بالإتفاق مع إتحاد الكرة المصري، تواجد جماهير الأهلي المصري، في المدرجات، رغم أن المنافس للأحمر وهو نادي الزمالك، قد سبق ولعب لقاءه ضد بيراميدز بالجماهير، وهو ما يتنافي مع شروط المنافسة العادلة “تكافؤ الفرص” حسب بيان الأهلي الأخير.

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تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 والنيل للرياضة.. Advertisements رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر اليوم الخميس live Al Ahly VS Pyramids yalla shoot متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز مباشر في لقاء اليوم الخميس 18 / أبريل / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين. رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر اليوم الخميس live Al Ahly VS Pyramids yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز مباشر