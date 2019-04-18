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اونلاين | الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly و بيراميدز - Pyramids FC

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الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly و بيراميدز - Pyramids FC

يترقب عشاق الكرة المصرية موقعة مثيرة بين الأهلي وضيفه بيراميدز، غدًا الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ25 للدوري المصري الممتاز، في مواجهة مفتوحة لكل الاحتمالات يشعلها صراع الصدارة بين الفريقين.

الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly و بيراميدز - Pyramids FC

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الأهلي يتصدر برصيد 58 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثالث بفارق نقطة عن المارد الأحمر الذي لعب مباراتين أقل.

الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly و بيراميدز - Pyramids FC

ويتصدر اللقاء الصراع اللاتيني الذي يجمع بين المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز، في صدام تكتيكي منتظر خارج الخطوط.

الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly و بيراميدز - Pyramids FC
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