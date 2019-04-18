اونلاين | HD مشاهدة مباراة الاهلى وبيراميدز اليوم الخميس بث مباشر في الدوري المصري HD

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD مشاهدة مباراة الاهلى وبيراميدز اليوم الخميس بث مباشر في الدوري المصري HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مواجهة مصيرية امام وبيراميدز في الدوري، اليوم الخميس الموافق 18-4-2019، في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ25، والتي تقام على ملعب بترو سبورت.
ويسعى المارد الاحمر، بقيادة الاوروجويانى مارتن لاسارتى، لحسم نقاط المباراة اليوم وهو يحتل صدارة الدورى برصيد 58 نقطة، من أصل 25 مباراة، ليظل محتفظا بالصدارة ولا بديل أمامة عن الفوز ، لبقاء لقب الدورى فى الجزيرة.
ويعقد الفريق العزم على تعويض الجماهير الغاضبة عن مستوى الفريق، فضلاً عن تعويض الخسارة فى مباراة الدور الأول التى خسرها الفريق الأحمر بثنائية مقابل هدف، ومسح أحزانه الأفريقية بعد الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقى، وضياع حلم التاسعة وعدم اللعب فى مونديال الأندية.
ويغيب عن قائمة الأهلى العديد من اللاعبين البارزين على رأسهم رمضان صبحى ومحمد هانى بسبب الإيقاف، كريم نيدفيد و صلاح محسن وسعد سمير ، وليد سليمان للإصابة.
وفرض الأرجنتينى رامون دياز حالة الطوارىء القصوى استعدادا لمواجهة المارد الأحمر والتى يسعى إلى الفوز بها لصدارة الدوري، ويغيب عن المباراة كلا من عمر خربين بسبب الإيقاف ومحمد حمدى وعمرو مرعى.
التشكيل المتوقع للاهلى امام بيراميدز ..
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وحسام عاشور وجيرالدو وجونيور أجايي وصالح جمعة.
خط الهجوم: وليد أزارو.